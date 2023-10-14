ضبط عناصر إجرامية تتاجر في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة.



وردت المعلومات السرية لأجهزة الأمن فى القليوبية تفيد بقيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد 5 من العناصر الإجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام- بندقية آلية - 2 طبنجة و3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء لسلاح آلي- سيارة).

وتم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2.250 كيلو جرام- سلاح أبيض).



وتم ضبط عدد 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عدد 27 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.700 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- كمية لمادة الأمفيتامين "المادة الفعالة لأقراص الكبتاجون المخدرة" وزنت 1.500 كيلو جرام- 3 سلاح أبيض- ميزان حساس- سيارتين).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4.660.000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عدد 5 من العناصر الإجرامية "لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام- بندقية آلية - 2 طبنجة و3 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أجزاء لسلاح آلي- سيارة).

وتم ضبط (عاطلَين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2.250 كيلو جرام- سلاح أبيض).



وتم ضبط عدد 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عدد 27 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2.700 كيلو جرام –كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500 جرام- كمية لمادة الأمفيتامين "المادة الفعالة لأقراص الكبتاجون المخدرة" وزنت 1.500 كيلو جرام- 3 سلاح أبيض- ميزان حساس- سيارتين).

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4.660.000 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.