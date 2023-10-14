وكيل تعليم الغربية يستقبل وفد لجنة نقابة الصحفيين لبحث التعاون المشترك

استقبل ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم الكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون، رئيس لجنة الصحفيين بالغربية، والكاتب الصحفي غريب الدماطي، وكيل اللجنة، والكاتب الصحفي، مصطفى الشرقاوي، وكيل اللجنة، والنائب السابق محمود الشاذلي، نائب رئيس تحرير الجمهورية لبحث سبل التعاون المشترك.

وجاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما يأتي ذلك في أول زيارة رسمية لمديرية التربية والتعليم بعد فوزهم في انتخابات هيئة مكتب لجنة الصحفيين بالغربية.

وخلال اللقاء الذي تم اليوم، رحب وكيل الوزارة بالؤئيس اللجنة متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه الجديد من أجل خدمة الوطن.

من جانبه، أشاد الكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون، رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، بحفاوة الاستقبال من وكيل الوزارة، موجها الشكر له على دعمه وجهوده في النهوض بالتربية والتعليم.

كما قدمت اللجنة التهنئة لوكيل الوزارة بمناسبة ثقة معالي وزير التربية والتعليم وتجديد الثقة لخ مديراً لتعليم الغربية.

IMG-20231014-WA0031

IMG-20231014-WA0030

IMG-20231014-WA0029