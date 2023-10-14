فَقّد ملايين المتابعين ولقب "فخر العرب"| صمت محمد صلاح عن حرب فلسطين يعرضه لحملات غضب

تعرض الدولي محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، لهجوم من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب عدم نشره أو تحدثه عن دولة فلسطين وأحداث قطاع غزة الذي دُمر بسبب جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وتساءل رواد السوشيال ميديا عن سبب صمت الفرعون المصري محمد صلاح، وعدم تحدثه عن أحداث غزة أو حتي التعليق أو النشر عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي يتابعها الملايين من الجماهير المحبة لمحمد صلاح حول العالم وليس الوطن العربي فقط.

صمت محمد صلاح يثير الغضب

وتوقع رواد السوشيال ميديا مع تصاعد أحداث غزة وقصف جيش الاحتلال لأراضيها، التعليق من اللاعب محمد صلاح عن الأحداث والإعلان عن دعمه للفلسطينيين ونشر فيديوهات توعوية عن القضية الفلسطينية للمساعدة في نشر الحقائق خاصة أن لديه الملايين من المتابعين عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن مع صمت محمد صلاح وعدم تعليقه عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسبب في حملة غضب وهجوم كبير من قبل محبيه وجماهيره في الوطن العربي، حتي أنه هاجمه بعض نجوم الوسط الفني بسبب عدم تعليقه علي أحداث دولة فلسطين وقصفها من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

الجماهير تسحب لقب فخر العرب.. ومحمد صلاح يخسر ملايين المتابعين

ومع حملة هجوم محمد صلاح، بسبب الغضب من عدم إبداء موقفه من الحرب علي دولة فلسطين، قام عدد كبير من المتابعين بإلغاء متابعة اللاعب المصري محمد صلاح عبر منصتي فيسبوك وانستجرام، وطالبوا باقي المتابعين بإلغاء متابعة محمد صلاح بسبب عدم الاعلان عن موقفه.

محمد صلاح يخسر المتابعين

وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي صمت محمد صلاح وعدم توضيح موقفه، كالاتي: "محمد صلاح مش فخر العرب - محمد صلاح لا هو فخر وله هو بيمثلنا في أي حاجه غير أنه لاعب كرة قدم محترف - انا متخيل ان كان فيه أطفال من الي مـ..ــ.ـاتوا في غـ..ــ.ـزة قدوتهم محمد صلاح و نفسهم يبقوا زيه .. يا خسارة والله".

تعليقات رواد السوشيال ميديا

خسارة.. ريهام سعيد تهاجم محمد صلاح

وعلقت الإعلامية ريهام سعيد علي صمت اللاعب محمد صلاح وعدم تبين موقفه من حرب فلسطين حتي الآن، ووجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة نارية إلي اللاعب محمد صلاح عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وكتبت ريهام سعيد في منشور لها: "بيعدي مواقف علي الواحد لازم يقول الحقيقه، حصلت لي مشاكل كتير عشان بس قلت الحقيقه خسرت فلوس و ایمدج بس كسبت احترامي لنفسي نصيحه من واحده اكبر منك صدقني الرازق هو الله و انت كنت فرصه كويسه اوي ان العالم يسمعنا، بصراحه كل الي عملته اني قلت لابني محمد صلاح باد جاي ماتحبوش خساره".

منشور ريهام سعيد

عمرو أديب لمحمد صلاح: محتاجين كلمتك

وشن الإعلامي عمرو أديب، حملة نقد لاذع للاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، وقال عمرو أديب عبر برنامجه التليفزيونية "الحكاية": "هذا وقت الكلام، ومحتاجين كلمتك يا محمد، وموهبتك ونجوميتك تساعدك تعدي المرحلة".

وأضاف عمرو أديب: "الناس شيفينك رقم واحد والقدوة وفخر العرب، وانا عارف انك متلغبط، والناس مستنية منك الكثير في الموضوع ده، ودعم القضية الفلسطينية، وإن تأتي متأخر خيرا من أن لا تأتي".

فخر العرب ننتظر منه موقف في أزمة فلسطين

وتابع عمرو أديب :"يا صلاح انت محدش يقدر يعملك مشكلة، ويا محمد انت نجم ومحبوب، وانت الان أمام الاختيار، وانت فخر العرب، وفخر العرب ننتظر منه موقف في أزمة فلسطين".

وكشف عمرو أديب:" احنا محتاجين كلمتك يا صلاح، بعد التحذيرات التي وجهت لـ محمد النني لاعب المنتخب المصري، بعد حديثه عن غزة، كلمات صلاح لن توقف الحرب في غزة، ولكن الجميع ينتظر تحرك محمد صلاح، وأن هذا الوقت هو المناسب للحديث عن غزة".

ووجه عمرو أديب رسالة لـ منتقدي اللاعب محمد صلاح قائلًا: "بشويش شوية، وأنا عارف اللي في نفس صلاح".

أحمد موسي عن صمت محمد صلاح: كل شخص له كامل الحرية

وعلي جانب أخر من الهجوم علي محمد صلاح، دافع البعض عن الدولي محمد صلاح بسبب عدم تباين موقفه من حرب فلسطين، وعلق الإعلامي أحمد موسى، على موقف اللاعب المصري محمد صلاح، من دعم القضية الفلسطينية.

‏وكتب أحمد موسى، عبر تويتر: "شيء غريب.. الحملة التي تستهدف نجمنا العالمي محمد صلاح ، لدعم الشعب الفلسطيني .. محمد صلاح مثل كل المصريين لا يحتاج للمزايدة علي مواقفه.. اتركوا كل شخص له كامل الحرية في اتخاذ قراره المناسب في الوقت الذي يراه مناسبا وأقول للجان الممولة لا تفرضوا رؤياكم وتنظيركم علي غيركم .. فخورين بابن مصر".

كما علق الإعلامي إسلام صادق، على موقف محمد صلاح من ما يحدث في غزة وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك، وكتب إسلام صادق:"من يهاجمون محمد صلاح لعدم إعلانه موقفا تجاه ما يحدث في "غزة" يتجاهلون عمدا دول عربية لم تعلن موقفها تجاه مذابح العدو اللهم احفظ فلسطين وشعبها وأرزقنا الصلاة في المسجد الاقصى".

محمد صلاح يخسر جائزة مهمة

في سياق آخر، خسر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر، لصالح الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب توتنهام.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة البريميرليج، على منصة "‘إكس"، أن سون هيونج مين، هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال الشهر الماضي بتصويت الجماهير.

ونافس سون هيونج على الجائزة كل من:

محمد صلاح (ليفربول) - - كيران تريبير (نيوكاسل) - أولي واتكينز (أستون فيلا) - جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) - بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) - جارود بوين (وست هام).

وخاض محمد صلاح 4 مباريات بقميص ليفربول الشهر الماضي في البريميرليج، سجل هدفين وصنع مثلهما، بجانب صناعة 11 فرصة لزملائه، وفقا للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

ضمن أعلى 10 لاعبين أجرا في العالم.. كم يتقاضى محمد صلاح؟

ويذكر أنه كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية، عن قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في العالم، التي شهدت تواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في الصدارة بقيمة 260 مليون دولار، متفوفا بفارق كبير عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، الذي حل في المركز الثاني بـ 115 مليون دولار، وتواجد محمد صلاح في المركز السابع بـ 53 مليون دولار.

سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر

وفي سياق أخر، علق سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، علي أداء الدولي محمد صلاح في مباراة مصر وزامبيا، وقال أن المباراة كانت متوسطة المستوى ومفيدة للجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية: "اكتساب اللاعبين الخبرات الدولية يستلزم الدفع بعناصر شابة تفيد المنتخب مستقبلا، ومصطفى فتحي حالته جيدة وقادر على المشاركة بشكل أساسي مع إمكانية دخول محمد صلاح لمركز آخر".

وأضاف: "هناك لاعبون كثيرون حالتهم جيدة، لكن عندما يتم تجميعهم سويًا لا يحدث تأقلم واضح بينهم، ويكون الأداء متراجعا، وهناك مدربون استفادوا من محمد صلاح خلال تواجدهم في منتخب مصر، وهم بوب برادلي وهيكتور كوبر".

وأكمل: "استغلال إمكانيات صلاح يكون بتمرير الكرة في مساحة، لكن الآن يتم تسليمه الكرة في قدمه ولا يتم الاستفادة منه بشكل كافٍ داخل المستطيل الأخضر، يجب أن ننجح في استغلال صلاح بشكل أفضل، وواثق من وصولنا لبطولة كأس العالم القادمة".

وزاد: "الخيارات أصبحت قليلة للغاية في منتخب مصر، وهذا أمر ليس جيدا، هناك مراكز يتم الاختيار فيها بين لاعبَيْن فقط، ويجب انتقاء عناصر جيدة وتجهيز عناصر شابة لتدعيم المنتخب في المرحلة المقبلة، ولأننا وجدنا مشكلة مثلا في مركز الظهير الأيسر عندما أصيب حمدي وفتوح وجاء بيكهام ليلعب في هذا المركز".