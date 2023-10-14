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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كب كيك فانيليا

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل كب كيك فانيليا.

مقادير كب كيك فانيليا

 
كوب و نصف دقيق
نصف كوب سكر
نصف كوب حليب
نصف كوب السمن أو الزبدة
٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة 
ملعقة كبيرة نشا 
ملعقة كبيرة بيكنج بودر
ملعقة صغيرة فانيليا
شيبس شيكولاتة (حبيبات الشيكولاتة )
رشة ملح


الطريقة:
توضع البيضة السكر و الحليب و الزبدة  أو السمن  و الفانيليا في الخلاط الكهربائي و نخلطهم لمدة ٤ دقائق.

يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق و النشا و البيكنج بودر و رشة الملح بالتدريج و نقلب حتي يمتزج تماما و يصبح الخليط ناعما.

يصب الخليط في قوالب الكب كيك ويضع علية شيبس الشيكولاتة ( حبيبات الشيكولاتة) و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة.
 

الكب كيك الفانيليا درجة حرارة الغرفة طريقة عمل كب كيك شيكولاتة

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