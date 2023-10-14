قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل كب كيك فانيليا.

مقادير كب كيك فانيليا



كوب و نصف دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب حليب

نصف كوب السمن أو الزبدة

٢ بيضة بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة نشا

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

شيبس شيكولاتة (حبيبات الشيكولاتة )

رشة ملح



الطريقة:

توضع البيضة السكر و الحليب و الزبدة أو السمن و الفانيليا في الخلاط الكهربائي و نخلطهم لمدة ٤ دقائق.

يوضع الخليط في وعاء عميق ثم ينخل فوقه الدقيق و النشا و البيكنج بودر و رشة الملح بالتدريج و نقلب حتي يمتزج تماما و يصبح الخليط ناعما.

يصب الخليط في قوالب الكب كيك ويضع علية شيبس الشيكولاتة ( حبيبات الشيكولاتة) و يوضع في فرن ساخن مسبقا علي درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة.

