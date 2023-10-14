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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج ضعف التركيز بعادات بسيطة

صدى البلد

 يعد ضعف التركيز من المشكلات الصحية الشائعة التى يعانى منها الكبار والشباب والأطفال وتعطل الحياة 

متشتت بين حاجات كتير .. اعرف اسباب ضعف التركيز

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ووفقا لما جاء في موقعbetterup  يمكن العثور على الإجابة في أنشطتك اليومية وبعض المجالات التي يمكنك التحكم فيها ويمكن أن تعالج ضعف التركيز وتشمل هذه:

روتين ما قبل النوم ونظافة النوم
عدم الحصول على قسط كاف من النوم
عدم تناول وجبات مغذية أو سعرات حرارية كافية على مدار اليوم
يومك منظم بشكل خاطئ غير متزامن مع إيقاعك الفائق
أنت متوتر للغاية أو غاضب وهذا من أهم أسباب ضعف التركيز 
عدم ممارسة النشاط البدني الكافي طوال اليوم
هذه مجرد أمثلة قليلة للأسباب التي قد تجعلك غير قادر على التركيز وهي تندرج إلى حد كبير تحت خمس فئات أو عوامل أساسية.

التركيز أسباب ضعف التركيز ضعف التركيز ممارسة النشاط البدني قسط كاف من النوم

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