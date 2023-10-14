علاج ضعف التركيز بعادات بسيطة

يعد ضعف التركيز من المشكلات الصحية الشائعة التى يعانى منها الكبار والشباب والأطفال وتعطل الحياة



ووفقا لما جاء في موقعbetterup يمكن العثور على الإجابة في أنشطتك اليومية وبعض المجالات التي يمكنك التحكم فيها ويمكن أن تعالج ضعف التركيز وتشمل هذه:

روتين ما قبل النوم ونظافة النوم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم

عدم تناول وجبات مغذية أو سعرات حرارية كافية على مدار اليوم

يومك منظم بشكل خاطئ غير متزامن مع إيقاعك الفائق

أنت متوتر للغاية أو غاضب وهذا من أهم أسباب ضعف التركيز

عدم ممارسة النشاط البدني الكافي طوال اليوم

هذه مجرد أمثلة قليلة للأسباب التي قد تجعلك غير قادر على التركيز وهي تندرج إلى حد كبير تحت خمس فئات أو عوامل أساسية.