متشتت بين حاجات كتير .. اعرف اسباب ضعف التركيز

ما سبب ضعف التركيز.. إذا وجدت نفسك تحاول القيام بمهام متعددة كثيرًا أو تكافح لإكمال حتى أصغر المهام ، فمن المحتمل أنك سألت نفسك هذا السؤال.



ووفقا لما جاء في موقع" بيتري اب " يمكن العثور على الإجابة في أنشطتك اليومية وبعض المجالات التي يمكنك التحكم فيها:

روتين نومك ونظافة نومك

عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم

عدم تناول وجبات مغذية أو سعرات حرارية كافية طوال اليوم مما يقلل التركيز

وجود هاتفك والأجهزة الإلكترونية الأخرى في متناول يدك

المعالون أو زملاء العمل الذين يحتاجون إلى اهتمامك إعطاء الكثير من التركيز لهم يجعل ذهنك مشتتا في احوالك

يومك منظم بشكل غير متزامن مع إيقاعك الفائق

أنت شديد التوتر أو الإرهاق وكلاهما يضعف التركيز

لا تمارس نشاطًا بدنيًا كافيًا طوال اليوم

هذه مجرد أمثلة قليلة من الأسباب التي قد تجعلك غير قادر على التركيز، وهي تندرج إلى حد كبير تحت خمس فئات أو عوامل أساسية