عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

صدى البلد

يبحث طلاب الثانوية العامة وأهلهم عن الأطعمة التى تساعد على تحسن الذاكرة زيادة التركيز لكى تساعدهم على تحصيل المواد الدراسية بكفاءة والإجابة فى الامتحانات. 

ووفقا لما جاء فى موقع “ betterup” هناك أطعمة تزيد التركيز وتحسن أداء طلاب الثانوية العامة فى الامتحانات.

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

أقوى من المزيل.. مشروب رخيص يخلصك من رائحة العرق الكريهة

هتخليك زي المسنين .. أطعمة تتلف خلايا المخ والأعصاب قبل أوانها


العنب البري
العنب مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الجذور الحرة وغني بالمواد الغذائية ومنخفض في السعرات الحرارية ويقوي الذاكرة ويبطئ من معدل التدهور المعرفي ويحارب مرض الزهايمر لدى البالغين .

الأسماك الدهنية
تعد الأسماك الدهنية بما في ذلك السلمون والتونة وسمك القد والبولوك، من أكثر الأطعمة المعروفة للتركيز وتحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية و DHA ، وهي عناصر رائعة لتحسين التركيز والذاكرة.

 

3. الشاي الأخضر
يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين و L-theanine ، والتي تساعد في اليقظة والتركيز العام ويساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء ولكن في حالة تأهب في ذلك الوقت ، لذلك فمن المنطقي أنه مشروب طبيعي لتحسين التركيز والذاكرة.

4. القهوة
هناك سبب يجعل القهوة تحظى بشعبية كبيرة بين البالغين وهو أنها تساعد على اليقظة والتركيز ولكن بشرط هو شرب القهوة في الصباح بعد الإفطار وليس فى الليل.

 

5. البيض
يحتوي البيض على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تقلل الالتهاب والتدهور المعرفي بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك تناول البيض دفعة من التربتوفان ، مما يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين ومن المعروف أن السيروتونين يحسن مزاجك ويعيد مواعيد نومك إلى طبيعتها.

البيض
البيض

6. الجوز
تحتوي المكسرات على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعتبر حيوية لوظائف الدماغ الإدراكية وتحتوي على النحاس والمنجنيز والزنك والسيلينيوم وهذه العناصر الغذائية هي عناصر غذائية أساسية لوظيفة عصبية صحية.

 بذور اليقطين
تحتوي بذور اليقطين على الزنك ، وهو عنصر غذائي يساعد في عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي ويمكن أن يساعدك تناول وجبة خفيفة من بذور اليقطين عندما تحتاج إلى انتعاش بعد الظهر في مهارات الذاكرة والتفكير والتركيز ويمكن تناوله محمصا بزيت الزيتون.

الخضار الورقية الخضراء
تعد الخضروات الورقية ، بما في ذلك الخس واللفت والكرنب والبروكلي والسبانخ ، مصدرًا رائعًا للطاقة ويمكن تقديمها مع الدجاج المشوي وبذور اليقطين والأفوكادو هي خيار غداء ممتاز. 

أظهرت الدراسات أن هذه الأطعمة النباتية مرتبطة بانخفاض التدهور المعرفي لأنها غنية بفيتامين K واللوتين والفلوكينون والنترات مما يحسن التركيز والذاكرة .

الخس
الخس

9. الطماطم
تحتوي الطماطم على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين تساعد على منع ضرر الجذور الحرة وتعد الطماطم المليئة بفيتامين أ وفيتامين سي إضافة رائعة أخرى للسلطة الطازجة ، أو يمكن تناولها نيئة كوجبة خفيفة.

 

10. الشوكولاته الداكنة
تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين التركيز لاحتوائها على مادة الكافيين وفي حين أن الشوكولاتة الداكنة هي غذاء ممتاز لتحسين التركيز والذاكرة، لا تستهلكها إلا باعتدال.

 

التركيز زيادة التركيز تحسن الذاكرة أطعمة تحسن التركيز أطعمة تزيد الذاكرة الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب 360 درجة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الساعات المقبلة

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

رجع تاني.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

ثوانٍ أنقذت حياتها.. فيديو يوثق نجاة سباحة من سمكة قرش في البحر

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

انتهي الاتفاق.. أحمد حسن يكشف بديل حمدي فتحي في الأهلي.. تفاصيل

الميكروباص كله مات.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الإقليمي في الصف

أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام يخسر 55 جنيها

موضوعات متعلقة

دعاء ليلة النصف من رمضان .. يفتح الأبواب المغلقة ويرزقك من حيث لا تحتسب

أدعية قرآنية مستجابة .. لراحة البال وانشراح الصدر وتيسير الأمور

صناعة الشيوخ تطالب الحكومة بالتوسع في المشروعات الغذائية.. تفاصيل

خبير تعليم يكشف طرق تنمية روح الإبداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس

ملخص الحلقة 10 من مسلسلات رمضان| حبس أحمد العوضي في "ضرب نار" وحمل منة فضالي في "جعفر العمدة"

عيد ميلاد نقابة القلم والكلمة الـ82 | تفاصيل أول اجتماع لـ عمومية الصحفيين

سنعيش للأبد بفضل الروبوتات النانوية.. قصة تنبؤ مهندس سابق بـ جوجل

عفو عن مسجونين وتيسيرات للمصريين بالخارج| الموافقة على 18 قرارًا في أول اجتماع للحكومة خلال رمضان

ترشيحاتنا

ترامب يعبر عن فرحته بعد خروجه من المحكمة بهذه الطريقة |شاهد

لو هتسافر بالقطر.. أسعار تذاكر سكك حديد مصر لـ عيد الأضحى 2023

طرق التعامل مع كبار السن بطريقة صحيحة

دعاء النسيان فى الامتحان.. ردده عند تعسر الإجابة يفتح الله عليك

أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

11 اتفاقية ودور مصر في إعادة إعمار العراق.. ماذا ناقش السيسي والسوداني؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. رانيا السيد تخضع لجلسة تصوير عصرية على إنستجرام

برقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أمينة خليل في أحدث جلسة تصوير

لقاء خاص.. مونيا تكشف كواليس عائلة الحاجة متولي ومصير قصة الحب الوحيدة

بشرى سارة لمرضى الصدر| هيئة الأرصاد الجوية تعلن موعد انتهاء العاصفة الترابية

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ