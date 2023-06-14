أطعمة مفيدة لطلاب الثانوية العامة .. تحسن التركيز وتقوي الذاكرة

يبحث طلاب الثانوية العامة وأهلهم عن الأطعمة التى تساعد على تحسن الذاكرة زيادة التركيز لكى تساعدهم على تحصيل المواد الدراسية بكفاءة والإجابة فى الامتحانات.

ووفقا لما جاء فى موقع “ betterup” هناك أطعمة تزيد التركيز وتحسن أداء طلاب الثانوية العامة فى الامتحانات.



العنب البري

العنب مليء بمضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الجذور الحرة وغني بالمواد الغذائية ومنخفض في السعرات الحرارية ويقوي الذاكرة ويبطئ من معدل التدهور المعرفي ويحارب مرض الزهايمر لدى البالغين .

الأسماك الدهنية

تعد الأسماك الدهنية بما في ذلك السلمون والتونة وسمك القد والبولوك، من أكثر الأطعمة المعروفة للتركيز وتحتوي الأسماك الدهنية على أحماض أوميجا 3 الدهنية و DHA ، وهي عناصر رائعة لتحسين التركيز والذاكرة.

3. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين و L-theanine ، والتي تساعد في اليقظة والتركيز العام ويساعدك على الشعور بمزيد من الاسترخاء ولكن في حالة تأهب في ذلك الوقت ، لذلك فمن المنطقي أنه مشروب طبيعي لتحسين التركيز والذاكرة.

4. القهوة

هناك سبب يجعل القهوة تحظى بشعبية كبيرة بين البالغين وهو أنها تساعد على اليقظة والتركيز ولكن بشرط هو شرب القهوة في الصباح بعد الإفطار وليس فى الليل.

5. البيض

يحتوي البيض على مادة الكولين ، وهي مادة مغذية تقلل الالتهاب والتدهور المعرفي بالإضافة إلى ذلك ، يمنحك تناول البيض دفعة من التربتوفان ، مما يساعد الجسم على إنتاج مادة السيروتونين ومن المعروف أن السيروتونين يحسن مزاجك ويعيد مواعيد نومك إلى طبيعتها.

البيض

6. الجوز

تحتوي المكسرات على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية ، والتي تعتبر حيوية لوظائف الدماغ الإدراكية وتحتوي على النحاس والمنجنيز والزنك والسيلينيوم وهذه العناصر الغذائية هي عناصر غذائية أساسية لوظيفة عصبية صحية.

بذور اليقطين

تحتوي بذور اليقطين على الزنك ، وهو عنصر غذائي يساعد في عملية التمثيل الغذائي والجهاز المناعي ويمكن أن يساعدك تناول وجبة خفيفة من بذور اليقطين عندما تحتاج إلى انتعاش بعد الظهر في مهارات الذاكرة والتفكير والتركيز ويمكن تناوله محمصا بزيت الزيتون.

الخضار الورقية الخضراء

تعد الخضروات الورقية ، بما في ذلك الخس واللفت والكرنب والبروكلي والسبانخ ، مصدرًا رائعًا للطاقة ويمكن تقديمها مع الدجاج المشوي وبذور اليقطين والأفوكادو هي خيار غداء ممتاز.

أظهرت الدراسات أن هذه الأطعمة النباتية مرتبطة بانخفاض التدهور المعرفي لأنها غنية بفيتامين K واللوتين والفلوكينون والنترات مما يحسن التركيز والذاكرة .

الخس

9. الطماطم

تحتوي الطماطم على مادة مضادة للأكسدة تسمى الليكوبين تساعد على منع ضرر الجذور الحرة وتعد الطماطم المليئة بفيتامين أ وفيتامين سي إضافة رائعة أخرى للسلطة الطازجة ، أو يمكن تناولها نيئة كوجبة خفيفة.

10. الشوكولاته الداكنة

تعمل الشوكولاتة الداكنة على تحسين التركيز لاحتوائها على مادة الكافيين وفي حين أن الشوكولاتة الداكنة هي غذاء ممتاز لتحسين التركيز والذاكرة، لا تستهلكها إلا باعتدال.