أرضكم.. نداء عاجل من أحمد موسى للشعب الفلسطيني على الهواء

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة مهمة إلى الشعب الفلسطيني، قائلا: "أي هجرة.. تكون هجرة داخل بلدكم وأرضكم".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اتحركوا يا فلسطينيين داخل أرضكم في مجموعات كبيرة".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل ترغب في إحكام السيطرة على شمال قطاع غزة وستكون منطقة شمال غزة منطقة عمليات عسكرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر رافضة للتحرك الإسرائيلي ودعوة الفلسطينيين للتحرك إلى جنوب غزة وترك شمال غزة ".

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن أمريكا شريكة فيما يحدث في فلسطين، والشعب الفلسطيني يقتل بالسلاح الأمريكي.