نيفين منصور: 14 أكتوبر ذكرى مجيدة لمعركة جوية أسطورية تدعو للفخر والعزة

أكدت الإعلامية نيفين منصور، أن اليوم 14 أكتوبر تاريخ لا يمكن أن ينسى، فهو ذكرى معركة المنصورة، التي حدثت في مثل هذا اليوم بعام 1973، موضحة:" 14 أكتوبر ذكرى مجيدة لمعركة جوية أسطورية تدعو للفخر والعزة".

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أن معركة المنصورة كان جوية أسطورية، وجعل جميع المصريين يفخرون بالطيارين الأبطال أثناء تعاملهم مع العدو الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن ما حدث في مثل هذا اليوم سيظل محفورًا في أذهان الجميع، وأن هذه المعركة تعتبر الأطول في التاريخ، وأطول حرب جوية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشارت إلى أن العدو الإسرائيلي خسر 46 طائرة، في معركة استمرت لـ 53 دقيقة، فهذه المعركة التاريخية صنعت بالأيادي المصرية.

وأوضح أن الطيار المصري، سيظل من أفضل، وأكفاء طياري العالم لما يتميز به من مهارة وتضحية، وفداء.