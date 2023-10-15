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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. أعراض مرض تسبب في وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري .. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة.. شاهد

جيزيل خوري
جيزيل خوري

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي. 

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بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض تسبب بوفاتها

توفيت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، فجر الأحد عن 62 عاماً في بيروت بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وأشتهرت جيزيل خوري ببرامجها الحوارية.

في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي نفسك من الجراثيم والأمراض؟

يحتفي العالم في 15 أكتوبر، باليوم العالمي لغسل اليدين، والذي يعد من أهم الأشياء التي يجب اتباعها باستمرار للتخلص من الجراثيم والميكروبات والأمراض.

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

ياسمين ياسمين عبد العزيز غسل اليدين اليوم العالمي لغسل اليدين جيزيل خوري

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