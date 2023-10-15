نشرة المرأة والصحة.. أعراض مرض تسبب في وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري .. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة.. شاهد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

توفيت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري، فجر الأحد عن 62 عاماً في بيروت بعد صراع طويل مع مرض السرطان ، وأشتهرت جيزيل خوري ببرامجها الحوارية.

يحتفي العالم في 15 أكتوبر، باليوم العالمي لغسل اليدين، والذي يعد من أهم الأشياء التي يجب اتباعها باستمرار للتخلص من الجراثيم والميكروبات والأمراض.

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.