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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لوك ناعم.. ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بظهورها | شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية بلوزة بسيطة وناعمة باللون الأسود، ووضعت وشال حوف رقبتها ليتناسب مع إطلالتها الجذابة. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ياسمين عبد العزيز، على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

 

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز 

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