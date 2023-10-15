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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض والأسود.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة  من أحدث ظهور لها.


 تألقت ياسمين عبد العزيز في صورة بالابيض والأسود  بإطلالة جذابة وأنيقة ونالت إعجاب الجمهور.


 يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاجشركة سينرجي، بطولة أحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمدغزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.


 ولم تعلن ياسمين عبد العزيز حتى الآن عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني 2024، رغم الإعلان مبكرا من قبل عدد كبير مننجوم الدراما المصرية.

أحمد العوضى اعمال ياسمين عبد العزيز سهير المرشدي مسلسل ضرب نار ياسمين عبد العزيز

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