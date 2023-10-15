في اليوم العالمي لغسل اليدين.. كيف تحمي نفسك من الجراثيم والأمراض؟

يحتفي العالم في 15 أكتوبر، باليوم العالمي لغسل اليدين، والذي يعد من أهم الأشياء التي يجب اتباعها باستمرار للتخلص من الجراثيم والميكروبات والأمراض.

إليكم أهمية غسل اليدين

غسيل اليد هو واحدة من أفضل الطرق لحماية نفسك وعائلتك من الحصول على المرضى تعلّم متى وكيف يجب أن تغسل يديك للبقاء بصحة جيدة

كيف تنتشر الجراثيم

الأيدي النظيفة يمكن أن تبقيك على صحة جيدة وأن تمنع انتشار العدوى التنفسية والإسهال، يمكن للجراثيم أن تنتشر من شخص إلى آخر أو من أسطح إلى الناس عندما:

لمس العينين والأنف والفم بأيدي غير نظيفة، غسيل اليد يحميك من انتشار الأمراض.

الحرص على عدم إعداد أو تناول الطعام والشرب بأيدي غير نظيفة

يجب غسل اليدين بعد لمس مسطح أو أشياء تحمل لها الجراثيم عليها

غسل اليدين بعد السعال، أو العطس في الأيدي ثمّ لمس الناس الآخرين في الأيدي أو الأشياء المشتركة لتجنب إصابتهم بالأمراض .