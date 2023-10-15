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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الغربية وذكري أنتصارات أكتوبر

الكيانات الشبابية بالغربية: قضية الوعي ضمن أولويات الدولة المصرية

الحوار الشبابي بالغربية
الحوار الشبابي بالغربية

نظمت اليوم، مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع محافظة الغربية لقاء حواري مع كيانات محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الغربية وذكرى انتصارات أكتوبر.

بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور طاهر نصر محاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب، الدكتورة هيام الطباخ عضو مجلس النواب، الدكتور عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني بمحافظة الغربية، ولاء حشيش مدير المكتب الفني.

أشار يسري الديب وكيل الوزارة إلى دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة، مؤكدا أن تلك اللقاءات تهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم

وأشار الدكتور طاهر نصر إلى أن قضية الوعى ضمن أهم أولويات الدولة المصرية بكافة مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أن هناك خطوات على أرض الواقع تقوم بها كافة مؤسسات الدولة وتعمل على إعداد جيل واعي محصن فكريا، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من اجل مستقبل أفضل.

 

وقالت النائبة هيام الطباخ، إن هناك خطوات على أرض الواقع تقوم بها الدولة في مواجهة المتغيرات المجتمعية والأفكار الهدامة، بناء قدرات الشباب وتأهليهم، والتنشئة الوطنية وتصحيح المفاهيم، بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بالنسق القيمي للمجتمع المصري وأحياء القيم المصرية الأصيلة، وبناء الوعي بالتنمية المستدامة وبالوعي السياسي وتعميق المشاركة السياسية.

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كما ستمع الحضور الي بعض الكلمات لعدد من الكيانات الشبابية المشاركة في اللقاء ومنهم فريق شباب يدير شباب yly، وبرلمان الشباب بالغربية، وأشاروا الي عدد من القضايا الهامة والتى تشهدها الساحة حالياً وكيفية مواجهتها مطالبين دوماً بمشاركتهم في وضع الحلول والأفكار الإيجابية البناءة.

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