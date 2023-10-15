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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دفاع النواب: نثمن موقف مصر برفض فتح معبر رفح قبل دخول المساعدات

اللواء إبراهيم المصري
اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن بمجلس النواب

ثمن اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب ، الموقف المصري الرافض لدخول الرعايا الأجانب والأمريكيين إلي معبر رفح ، قبل فتح ممر إنساني لدخول القوافل الإنسانية والغذائية إلي الأخوة الفلسطينيين الذين يواجهون حرب إبادة في غزة ، تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستبيح قتل الأبرياء والنساء والأطفال .

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن الموقف المصري لة دلالات كبيرة أولها التأكيد علي موقف مصر التاريخي المساند القضية الفلسطينية منذ عقود بداية من النكبه وإلي الان ، وكذلك ليعلم الجميع إستقلالية القرار المصري وصلابة الدولة المصرية في مواجهة الأخطار التي تواجهه الإخوة الأشقاء أو المواطنين المصريين .

وأشاد وكيل دفاع النواب بالاستراتيجية التي انتهجها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم منذ ٩ أعوام والعمل علي بناء جيش قوي ، ودعم غير محدود في صفوف القوات المسلحة وتنظيم الصفوف وبات من أقوي جيوش العالم ، التي لولا وجود القوات المسلحة  لكان هناك وضع اخر للدولة المصرية ، ولكن صلابة جيشها وضحت للجميع قوة الردع المصرية .

وتساءل المصري عن صمت المنظمات الحقوقية العالمية التي تنتفض لإخراج سجين أو غيره ، والان هي “ودن من طين و ودون عجين” أمام المجازر التي ارتكبها القوات الإسرائيلية ضد الأبرياء.

وأشاد وكيل دفاع النواب بصلابة الشعب الفلسطيني ورفضه التهجير من غزة ، وترك وطنه أمام عدو غاشم لايراعي المعايير الإنسانية  ، وخاصة أن مصر تستضيف 9 مليون ضيف ولاجيء ، ولكن ماتريده إسرائيل من دعواها هو تفريغ للقضية الفلسطينية بأبعاد أهالي غزة عن وطنهم .

وطالب وكيل دفاع النواب الشعب المصري العظيم بالإلتفاف حول القيادة السياسية الوطنية ، في هذا الظرف الإستثنائي الذي تمر به المنطقة والعالم.

اللواء إبراهيم المصري الرعايا الأجانب الأمريكيين معبر رفح ممر إنساني

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