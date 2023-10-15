حاتم صلاح: شقيت سنين.. وضحيت بكل حاجة من أجل الفن

كشف الفنان حاتم صلاح الصعوبات التي مر بها، خلال مشواره الفني، إذ أشار إلى أنه عمل في البداية مساعد مخرج، وبدأ يتطرق في الوسط حتى أصبح نجمًا يشارك في العديد من الأعمال، مؤكدًا أنه رفض الاستلام في البداية والتنازل عن حلمه.

وتحدث حاتم صلاح عن بدايته في الوسط الفني، إذ قال خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: اشتغلت في البداية مساعد مخرج، ومن أهم أعمالي كان مسلسل صاحب السعادة، مع الزعيم والفنانة لبلبة، وجمعني بها الكثير من المواقف وتعلمت منها الكثير، كنت قبل الأوردر أجلس معها احفظها المشهد كله في ساعتين، وكنت انبهر بالأستاذ عادل إمام.

وتابع حاتم صلاح: كنت بعرف أني ممثل شاطر من جمهور المسرح، لأني من جيل نجوم مسرح مصر، مصطفى خاطر وعلي ربيع وغيرهم، وفكرت أشتغل شغل عادي لما أتخرجت، لكن لما وقفت على المسرح، وشوفت الجمهور قلت أنا هسيب كل حاجة، هنتمي للفن حتى لو هموت من الجوع، وبعدها اشتغلت مساعد مخرج.

وأضاف حاتم صلاح: بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت سيلز شحن بحري وجوي، كنت بقف في المركب أي حد يستورد ويصدر بقف معاه، نجحت فيها شوية، لكن سيبتها بسبب حبي للفن.