حاتم صلاح: لم أتزوج.. عايش مع كلبتين بيناموا معايا على السرير

كشف الفنان حاتم صلاح أسباب عدم زواجه حتى الآن، إذ أكد أنه انشغل بالفن، وأنه يرى أن الفنان عبارة عن مشروع يحتاج لشخص يطوره ويقدر ظروفه الخاصة، وحياته الغير مستقرة، كما أشار إلى أنه حاليًا أصبح يعيش مع الكلاب، هذه المخلوقات التي تعمل منهم الرحمة والتسامح.

وقال حاتم صلاح خلال لقائها مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: أنا عبارة عن مشروع، محتاج حد يا يكبر المشروع يا يهده، حبيت في الجامعة وبعدها اضطريت اني اشتغل حاجات تانية غير الفن، لكن مستحملتش، فسيبنا بعض، أنا حاليًا ممكن أتجوز بس مبقاش عندي خُلق أتكلم في التليفون وأخرج".

وأضاف حاتم صلاح: أنا عايش مع الكلاب، علموني الرحمة والتسامح، عندي كلبتين بيناموا جمبي على السرير، وفي واحدة منهم أخدتها معايا المسرح، كان عندي كلاب كتير بيتجوزوا ويخلفوا، وكنت بضطر أنضف البيت بشكل كبير بسببهم، وكنت لازم أرضع الكلاب الصغيرة منهم كل ساعتين.

https://youtu.be/gxAqSynX4NA?si=ENRoNPcnRH_gmjEf