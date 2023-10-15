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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حاتم صلاح: أحمد مكي صاحب جدع.. والباروكة بقيت مرتبط بيها

صدى البلد

أعرب الفنان حاتم صلاح عن حبه الكبير للفنان أحمد مكي، وذلك بعد أن تعاون معه في مسلسل الكبير أوي 7، حيث أشار إلى أن مكي صديق وفي، تعلم منه الكثير خلال تصوير مشاهده في المسلسل، كما أن الجمهور ارتبط بشخصيته في المسلسل بشكل كبير.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي تامر شلتوت، في برنامج In Deep في العمق، المذاع عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: أحمد مكي صاحب جدع، جدًا واتعلمت منه كتير، والناس مرتبطة بشكلي بالباروكة، وفي ناس فاكرة أن دا شكلي الحقيقي من كتر ما ارتبطوا بالشخصية.

وفي سياق آخر، حرص حاتم صلاح على توجيه رسالة للشباب، الذين يبدأون حياتهم المهنية، إذ أكد أن الإصرار والاجتهاد أحيانًا تسبق الموهبة، معلقًا: مهما كان الوقت أو السن ممكن تنجح في حياتك، لأن الاجتهاد بيسبق الموهبة، خصوصا لما بتشتغل لحد أخرك، أنا لفترة قريبة كنت باخد المصروف من والدي.

وأضاف حاتم صلاح: لما بخاف من المستقبل، بقول الموضوع مش مستاهل، وبدخل على أكونتات الشباب الصغيرين زمايلنا اللي توفوا، وأقول الحياة مش مضمونة، إحنا في رحلة ولازم نسيب فيها آثر كويس فقط.

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