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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

راندا عبد السلام تكشف لـ صدى البلد: شخصية نور أثرت عليها نفسيا

راندا عبد السلام
راندا عبد السلام

كشفت الفنانة راندا عبد السلام عن مشاركتها بحكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل" 55 مشكلة حب "، والتي يتم عرضها في الوقت الحالي.

وقالت راندا عبد السلام  لموقع صدى البلد، إنها تشارك ببطولة حكاية" ما تيجي نشوف " مع مجموعة من نجوم الفن.

وتحدثت عن  شخصيتها في المسلسل أنها تجسد شخصية "نور " صديقة الفنانة هنا شيخة بالعمل، وأن الدور مليء بالشر، ويحتاج إلى مجهود كبير، ومن صعوبة الشخصية، وأصبحت تتعامل بشر مع كل الناس، مضيفة أنه  دور صعب جدا. 

وتابعت أن الذي شجعها أن تقوم به أنه دور جديد عليها، ولم تفعل مثله قبل ذلك، ووافقت على الدور وكانت خايفة جدا.

وقالت راندا إن شخصية نور التي تجسدها أثرت عليها جدا وتعبتها نفسياً جدا، وأنها قامت من الانتهاء من تصوير مشاهدها، وأن الشخصية أثرت عليها بالسلب.

 وقالت "أنا كا راندا مقدرش استحمل حياة بالشكل ده، ولا أحس اللي هي حسته لأنه صعب أوي أنه أي إنسان يستحمل مشاعر زي دي، وده يمكن عشان أنا عندي عزة نفس عالية فا وجعتني أوي".

واستطردت أنها قابلت مثل تلك الشخصية، وأنهم موجودين كثير في الحياة الواقعية، وأنها لم تكن خائفة أن الناس تكرها بسبب الدور لأن دا في الأول والآخر دور ولا يمثلها أبدا.

أما عن ردود الفعل فقالت، إنها  مخضوضة وفرحانة وخايفة تفرح بزيادة.

كما عبّرت الفنانة عن سعادتها بالمشاركة في العمل مع الفريق، وإعجابها الشديد بسيناريو العمل والقضية التي يناقشها، وأنها قد استغرقت وقت طويل في التحضير للشخصية، حتى تستطيع تقديمها بطريقة تنال إعجاب المشاهدين. 

واختتمت كلمها انها كانت متوقعة أن الدور يتصدر التريند عشان استاذ عمرو محمود ياسين المؤلف لازم أي قصة بيحاككيالنا علي التلفزيون بتخطفنا وبتجذب كل انتباهنا، مضيفة  "كل الحب والاحترام له على الفرصة الذي أعطاها لها، وأنها وافقت على الدور على طول.


تدور حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار اجتماعي 7 أبطال ويحمل كل منهما حكاية مختلفة، حيث تشهد حلقات المسلسل العديد من الأحداث التشويقية

ويذكر أن ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، و من إخراج محمد الخبيري ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

55 مشكلة حب الفنانة راندا عبد السلام عمرو محمود ياسين لراحل مصطفى محمود مسلسل 55 مشكلة حب

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