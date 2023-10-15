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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إخماد حريق في محل تجاري بالمرسي أبوالعباس وسط الإسكندرية.. صور

حريق بمحل تجاري بالاسكندرية
حريق بمحل تجاري بالاسكندرية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، حريقا في محل تجاري، اليوم الأحد، أمام ساحة مسجد أبو العباس بالإسكندرية، وسط المدينة.

ولم يسفر الحريق عن حدوث إصابات أو خسائر في الارواح.

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بدأت الواقعة عندما تلقى قسم الجمرك بلاغًا يفيد بنشوب حريق بمحل تجاري أمام ساحة المسجد العريق بدائرة القسم.

 انتقل ضباط القسم برفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية اندلاع حريق بمحل بسبب حدوث ماس كهربائي، دون حدوث أي إصابات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها. 

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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