فضفضة السوشيال ميديا.. مركز الفتوى بالأزهر يكشف نتائجها السلبية وطرق علاجها|فيديو

قال الدكتور معاذ شلبي، عضو مركز الفتوى بالأزهر إن وحدة لم الشمل أنشأت بقرار من فضيلة الإمام الأكبر في عام 2018، مؤكدًا أن الإصلاح بين الناس أمر غاية في الأهمية.



وأشار “شلبي” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر ضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، إلى أن وحدة لم الشمل تعتبر بديلا إيجابيا وصحيحا للسوشيال ميديا، معقبًا: “بديل.. الناس تلجأ له بدلًا من اللجوء لأشياء خطأ”.



وأجاب عضو مركز الفتوى بالأزهر عن سؤال :" هل السوشيال ميديا متدخلة في مشاكل الناس؟"، قائلًا: “بلا شك”، حيث إنها لا تعتبر سبب المشكلة الرئيسي؛ ولكنها سبب في تفاقمها، مؤكدًا أن المشاكل الزوجية لا تعتبر مجالا للفضفضة ولا يجب إدخال الحياة الشخصية في المثمرات والكلام.



وأشار عضو مركز الفتوى بالأزهر إلى أن هناك العديد من الخطوات يجب أن يتبعها الزوجان قبل إدخال أو اللجوء لأحد من أجل حل المشكلة ويأتي على رأسها فهم طبيعة شريك الحياة وتخصيص وقت للتواصل بين الزوجين.