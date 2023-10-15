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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع نسب تنفيذ أعمال تطوير طريق وترعة المريوطية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير. 


وتابع محافظ الجيزة أعمال التوسعة الجارية لكوبري الشيشينى والتى تم الانتهاء منها وبدء إجراءات تسليم الموقع للشركات المنفذة لأعمال التطوير والرصف لمسار الطريق . 


وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطرق بسرعة استلام المواقع بالقطاعات المتبقية وبدء الأعمال فوراً الخاصه بالطبقة الاسفلتية لسرعة الإنتهاء منها مع مراعاة توفير ساحات الإنتظار والمساحات الخاصة بالمواقف ونقاط الخدمات والأكشاك التجارية واستغلال الفراغات دون تأثير على مسطح الطريق لضمان تحقيق الانسيابية المرورية . 


كما وجع المحافظ رئيس حى الهرم بالمتابعة الدورية للطريق وتوفير دوريات لرصد أى حالات إلقاء للمخلفات على جانبى الطريق وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها بالإضافة إلي متابعة نسب التنفيذ للشركات المسند إليها الأعمال ومدي الالتزام بالجدول الزمني لها مع إزالة اي معوقات تواجه مراحل العمل لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل .

 
كما اطلع المحافظ من مدير مديرية الطرق علي نسب التنفيذ بمشروع رصف وتطوير وتوسعة  طريق المنصورية بدءا من تقاطعة مع محور المهندس شريف اسماعيل بإتجاه الصليبة بالمنصورية بطول ٣كم ومتوسط عرض ٣٠م بمركز ومدينة كرداسة استكمالاً لخطة التطوير الجارية للطريق والتي بدأت بمسار الطريق بمركز ومدينة أبو النمرس مروراً بحي الهرم وحتي مركز ومدينة كرداسة. 


رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة و طه عبدالصادق رئيس حى الهرم والمهندسة هويدا خالد مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق و شفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة و محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومسئولى شركات المرافق والمكاتب الهندسية والإستشارية والشركات المنفذة للأعمال.

أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والرصف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة النقل الجماعي ترعة المريوطية حي الهرم رصف وتطوير شركات المرافق طريق المنصورية للمتحف المصري الكبير

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