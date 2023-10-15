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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمهيدا لغزو بري.. إسرائيل تخطط لمهاجمة غزة بقنابل ذكية خلال ساعات

غزة
غزة

كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش أن الكيان الصهيوني يخطط للعدوان على قطاع غزة اليوم الأحد أو الاثنين، مستخدمًا قنابل جوية ذكية من طراز JDAM.

وحسب "روسيا اليوم"، كتب هيرش على منصة "سابستاك" مستندًا إلى "مصدر" أن "الهجوم بقنابل JDAM، إذا تمت الموافقة عليه، سيحدث في وقت مبكر من يوم الأحد أو الاثنين... يليه مباشرة غزو بري".

وأضاف أن هذا الهجوم حال حدوثه سيؤدي إلى تدمير غزة بالكامل.

يذكر أن الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، حذرت من كارثة إنسانية في غزة، مطالبة بتحرك دولي لوقف أوامر الإخلاء.

وقالت فرسح في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد، "نحن على بعد كارثة إنسانية ونطالب بتحرك دولي لوقف أوامر الإخلاء".

وأضافت أن مراكز الإسعاف لم تتوقف عن عملها رغم تهديدات القصف، لافتة إلى أن مئات الآلاف لم ينزحوا من بيوتهم بسبب صعوبة الإخلاء.

وأكدت أن الهلال الأحمر الفلسطيني يواجه شحًا في تأمين وقود لتشغيل مراكزه وسيارات الإسعاف.

كانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وحذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، من مطالبة الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة وممثلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في القطاع، بمغادرة منازلهم خلال 24 ساعة والتوجه جنوباً.

وأكدت مصر أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.

وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعلى ضوء ما هو مقرر من إحاطة الأمم المتحدة لمجلس الأمن يوم الجمعة بشأن هذا التطور الخطير، طالبت مصر مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئوليته لوقف هذا الإجراء.

قوافل تنطلق لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة، انطلقت صباح أمس القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من جميع التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الكيان الصهيونى غزة الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الصحفي الأمريكي سيمور هيرش JDAM

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