ضعف عضلات المثانة.. طبيبة تكشف تفاصيل حدوث التبول اللاإرادي

أكدت الدكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري ودكتوراه المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، أن التبول اللاإرادي يحدث نتيجة ضعف عضلات المثانة، أو أنه خلال مرحلة البلوغ، لم تتطور عضلة المثانة بالشكل الكافي.

وقالت “عبد العليم”، خلال لقائها ببرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية شاهيناز جاويش، إن مشكلة التبول اللاإرادي تظهر خلال فترة النوم، حيث لا يستطيع الطفل التحكم في المثانة.

صغار السن

وأضافت استشاري ودكتوراه المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، أن التبول اللاإرادي يمكن أن يصيب الشباب، مشيرا إلى أنه ليس مقتصرا فقط على الأطفال أو صغار السن.