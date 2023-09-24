ليس قاصرا على الأطفال.. أسباب التبول اللاإرادي وطرق العلاج.. تفاصيل

أكدت الدكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري ودكتوراه المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، أن التبول اللاإرادي يمكن أن يصيب الشباب، مشيرا إلى أنه ليس قاصرا فقط على الأطفال أو صغار السن.

وقالت، خلال لقائها ببرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “شاهيناز جاويش”، إن التبول اللاإرادي يحدث نتيجة ضعف عضلات المثانة، أو خلال مرحلة البلوغ، لم تتطور عضلة المثانة بالشكل الكافي وتظهر تلك المشكلة خلال فترة النوم.

عصب المثانة

وتابعت استشاري ودكتوراه المخ والأعصاب والعلاج الطبيعي، أنه يتم علاج التبول اللاارادي عن طريق جلسات لتقوية عضلات جدار المثانة والحوض، ويتم عمل التقوية عن طريق جهاز لتغذية عضلات وعصب المثانة.