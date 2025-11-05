ياسمين صبري عن افتتاح المتحف الكبير: البس التاج على راسك

عبرت الفنانة ياسمين صبري عن سعادتها وفخرها بحفل أفتتاح المتحف المصري الكبير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت ياسمين صبري: “المتحف المصري الكبير فكر كل مصري بقيمته الحقيقية وإبداعه في جميع المجالات”.

وتابعت: “افتتاح مشرف يليق ب مصرنا الحبيبة وحضارة مصر”.

واختتمت: “البس التاج علي راسك ها حتي لو انت بس اللي شايفه”.

المتحف المصري الكبير

وشهد المتحف المصري الكبير، أمس الثلاثاء، لحظة فارقة في تاريخ الثقافة والسياحة بمصر، مع فتح أبوابه للجمهور لأول مرة وسط حضور جماهيري غير مسبوق.

توافد أكثر من 18 ألف زائر من المصريين والأجانب في اليوم الأول، ليكونوا شهودًا على انطلاق أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة.

ويُعد هذا الإقبال مؤشراً واضحاً على تعطّش الجمهور العالمي لاكتشاف هذا المشروع الثقافي العملاق الذي طال انتظاره لأكثر من عقدين.