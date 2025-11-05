فهد الزاهد يطرح كليب سارة سليم سحاب "احساس مختلف" بتوقيع بتول عرفة

طرحت شركة لايف ستايلز ستوديوز، كليب المطربة سارة سحاب ابنة الموسيقار سليم سحاب، "إحساس مختلف"، وهو العمل الذي يجمع سارة سحاب مع المخرجة بتول عرفة، والأغنية من كلمات كوثر الجنة أيمن، وألحان وتوزيع حازم أحمد.

وتقول كلمات الأغنية

شعوري باين ناحيتك في كل تصرفاتي

بعيش أحساس مختلف أول مرة في حياتي

إزاى بتبسطنى كده أنا أوى مستغرباني

ولو هتطول السما هتجيب نجمة عشاني

حتى ملامحي أتغيرت

عليا الراحة باينه

بيحلى الحب روح وشكل

وأهو شفت بعنيا

جمبك مابحسش بالبشر

أنا بحس إني طايرة

قبلك أنا ماكنتش أنا

كنت عن نفسي تايهه

الساعة اللي مش معاك ملغية من حياتي

أنا شوفت نفسي حلوة ف عينيك و أنا في كل حالاتي

ده الحب اللى حلمت بيه فى كل تخيلاتي

خليته واقع عايشه فيه حققت أمنياتي

من آخر أعمال المخرجة بتول عرفة كان كليب أغنية "غير" للمطرب محمد مشعل، وهى من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام غلاب وحقق الكليب 3 مليون مشاهدة فور طرحه.

المخرجة بتول عرفة، من أبرز المخرجات في مصر والوطن العربي وحصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر و كارول سماحة وغيرهم.



وفي مجال المسرح قدمت المخرجة بتول عرفة مؤخرا مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، وشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى، والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر.

فيما حققت ناجح كبير بتقديمها مسرحية "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية "مبروك جالك ولد" من بطولة أحمد فهمي و آيتن عامر، ومسرحية "شحاتين أكاديمي"، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري.

كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.