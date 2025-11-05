ياسمين صبري: “أتمنى يجتمع تراثنا المصري القديم كله في المتحف الكبير”

أعربت الفنانة ياسمين صبري عن أمنيتها في أن يتم جمع كل آثار الحضارة المصرية القديمة المنتشرة في مختلف دول العالم داخل المتحف المصري الكبير، ليكون بيتًا واحدًا يضم تراث مصر العظيم.

وكتبت ياسمين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا”: “أتمنى يتلم شمل كل آثار الحضارة المصرية القديمة من حول العالم في حتة واحدة وفي بيت واحد وهو المتحف المصري الكبير. وممكن كمان المسلات.. نشوفها في شوارع وميادين مصر".



المتحف المصري الكبير

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.