مراد مكرم يطالب باستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية لمعبد دندرة

طالب الفنان مراد مكرم بضرورة استعادة ثلاث قطع أثرية مصرية خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، مؤكدًا أنها تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وقال مكرم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القطع الثلاث هي: رأس نفرتيتي، وحجر رشيد، والقبة السماوية الأصلية لمعبد دندرة، مشددًا على أهمية إعادتها إلى مصر ووضعها في المتحف المصري الكبير.

وأضاف: “بطلب من المسؤولين استعادتهم من الخارج بأي طريقة، ووضعهم في المتحف المصري الجديد، بالذات أنهم خرجوا من مصر بطرق غير شرعية”.

واختتم منشوره: “مراد مكرم.. مواطن مصري محب لبلده”.

المتحف المصري الكبير

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.