رموه في النيل.. إحالة أوراق متهمين إلى المفتي لقتلهما صغيرا وسرقة هاتفه وتوك توك بأسيوط
«الصحة» تبحث مقترح مشروع إنشاء معهد فني صحي بمطروح
دعاء صلاة المغرب لقضاء الحاجة وتيسير الحال.. كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
بوتين: روسيا ستفكر في استئناف التجارب النووية بعد تصريحات ترامب
خطوة بخطوة.. خطوات تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا
أحمد عبد الرؤوف: فخور بقيادة الزمالك.. وسنقاتل للفوز على بيراميدز والتتويج بالسوبر
خالد الجندي يوضح سبب استخدام القرآن لكلمة "الصاحب" بدلا من "الصديق"
الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها
رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك
تزامنا مع بدء الصمت الانتخابي غدا.. ما عقوبة خرقه؟
الحكومة: تفعيل آلية التسجيل التلقائي لغير القادرين بالتأمين الصحى الشامل
يورتيتش مدرب بيرامديز: مواجهة الزمالك في السوبر تحد جديد رغم الغيابات
مراد مكرم يطالب باستعادة رأس نفرتيتي وحجر رشيد والقبة السماوية لمعبد دندرة

مراد مكرم
مراد مكرم
يارا أمين

طالب الفنان مراد مكرم بضرورة استعادة ثلاث قطع أثرية مصرية خرجت من البلاد بطرق غير شرعية، مؤكدًا أنها تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ مصر وحضارتها العريقة.

وقال مكرم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القطع الثلاث هي: رأس نفرتيتي، وحجر رشيد، والقبة السماوية الأصلية لمعبد دندرة، مشددًا على أهمية إعادتها إلى مصر ووضعها في المتحف المصري الكبير.

وأضاف: “بطلب من المسؤولين استعادتهم من الخارج بأي طريقة، ووضعهم في المتحف المصري الجديد، بالذات أنهم خرجوا من مصر بطرق غير شرعية”.

 واختتم منشوره: “مراد مكرم.. مواطن مصري محب لبلده”.

المتحف المصري الكبير 

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.

الفنان مراد مكرم رأس نفرتيتي حجر رشيد القبة السماوية الأصلية لمعبد دندرة المتحف المصري الكبير

في عيد زواجهم.. صور تكشف رومانسية إيمى سمير غانم وحسن الرداد

بلوك ملفت .. مي عمر تثير الجدل بإطلالتها

رئيس الأركان يلتقي نظيره الإسباني لبحث التعاون العسكري المشترك

حيلة عبقرية لتنظيف البوتاجاز من الدهون بدون فرك ولا مجهود

