3 أجانب يستولون على 200 ألف جنيه من "بلديتهم" في الطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، ملابسات الاستيلاء على ٢٠٠ ألف جنيه من أجنبي بمنطقة الطالبية حيث تبين أن ٣ عاطلين من أبناء دولته نفذوا الجريمة تحت تهديد السلاح، ونجحت قوات الأمن في القبض عليهم.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد بإبلاغ عاطل يبلغ من العمر 30 سنة “أجنبي الجنسية بتعرضه للسرقة ، وروى في محضر رسمي أنه تعرف على أحد الأشخاص عن طريق معارفه من أبناء دولته لرغبته فى تغيير عملة مصرية إلى عملة دولته لإرسالها إلى أهله، فقام بالتواصل هاتفيا مع شخص واتفقا على لقاءه بمنطقة الطالبية، وعند حضوره إلى المكان المحدد وبحوزته حقيبة بها ٢٠٠ ألف جنيه، فوجئ بقدوم سيارة ملاكى ونزول ٣ أشخاص منها وقاموا بالاستيلاء على الحقيبة تحت تهديد السلاح واستقلوا السيارة وفروا هاربين.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم وبحوزتهم المبلغ المالي وتبين أن جميعهم يحملون ذات جنسية الضحية.