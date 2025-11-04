في انتظار زيارتك القادمة.. يسرا تعلق على لقاء ملكة الدنمارك في مصر

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بدعوتها للقاء جلالة الملكة ماري، ملكة الدنمارك، خلال زيارتها الرسمية إلى مصر لحضور مراسم الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير.

ونشرت يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس “تويتر سابقًا” منشورًا قالت فيه: “سعدت جدًا بدعوتي للقاء جلالة الملكة ماري ملكة الدنمارك والترحيب بها كضيفة عزيزة في مصر. نورتينا بحضورك ومشاركتنا فرحتنا بافتتاح متحفنا الكبير وأسعدتينا بحبك الواضح لمصر الذي ظهر في حديثنا معًا ولقائك مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصورك الجميلة بين آثارنا. في انتظار زيارتك القادمة كما اتفقنا".

المتحف المصري الكبير

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.