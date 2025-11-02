أحمد الجندي عن مشاركته في افتتاح المتحف المصري الكبير: “ليلة لا تُنسى عبر بوابات التاريخ”

عبّر البطل الأولمبي أحمد الجندي عن فخره وسعادته بالمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعتبر من أهم الأحداث الثقافية والتاريخية في مصر والعالم.

ونشر الجندي عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك منشورًا قال فيه: “ليلة لا تُنسى في افتتاح المتحف المصري الكبير! نسير عبر بوابات التاريخ… حيث يلتقي إرث أسلافنا بفخر حاضرنا، نقف بفخر في المتحف المصري الكبير، نحتفل بروح حضارتنا الخالدة".



المتحف المصري الكبير

ويُعدّ المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.