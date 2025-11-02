رئيس وزراء هولندا يعلن إعادة قطعة أثرية فرعونية إلى مصر.. ما هي؟

أشاد رئيس وزراء هولندا- خلال زيارته إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي- بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أن مصر تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار بالمنطقة.



وأوضح رئيس الوزراء الهولندي، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، أنه زار مصر برفقة نظرائه من دول “البينيلوكس”- رؤساء وزراء بلجيكا ولوكسمبورج- حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية الواسعة بين مصر ودول البينيلوكس، بما في ذلك التعاون الثقافي والاقتصادي، إلى جانب مناقشة الأوضاع الإنسانية في السودان والحاجة إلى تحرك دولي لوقف الانتهاكات هناك.

وأضاف أنه جرى خلال المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مجالات الطاقة المتجددة ومشروعات المياه، مشيرًا إلى أهمية البناء على العلاقات المتنامية بين مصر ودول البينيلوكس.

كما تطرق رئيس الوزراء الهولندي إلى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، واصفًا إياها بـ”اللحظة التاريخية” لمصر، مشيرًا إلى أن هذا الصرح الثقافي الضخم، الذي استغرق أكثر من 20 عامًا حتى افتتاحه، يمثل إنجازًا يعزز التبادل الثقافي بين مصر والعالم.

وفي ختام منشوره، أعلن رئيس الوزراء أن بلاده ستُعيد إلى مصر قطعة أثرية فرعونية، هي رأس تمثال من أسرة الملك تحتمس الثالث، كانت قد صودرت في معرض فني بهولندا، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي احترامًا للتراث المصري العريق وللتعاون الثقافي بين البلدين



