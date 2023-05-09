عرض خطير يصيب الأطفال من سن الخامسة وما فوق لا تتجاهله

يُعد التبول اللاإرادي من المشكلات الشائعة التي تصيب الكثير من الأطفال سواء أثناء الاستيقاظ أو خلال النوم بشكل مفاجئ متكرر، وبخاصة الأطفال الصغار الذين لم يتجاوزوا الخامسة بعد، كما توجد بعض الحالات لعمر أكبر من ذلك ويكون أمرا مزعجاً للطفل والأسرة كما يتمّ تشخيصه بسلس البول عند عودة التبول اللاإرادي لديه بعد فترة .

غالباً التبول اللاإرادي عند الأطفال يحدث خلال النهار ويؤثر في حوالي 7%-10% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-13 سنة، وذلك وفقاً لمجلة (The Lancet Child & Adolescent Health).

ماهي أسباب حدوث التبول اللا إرادي عند الأطفال؟

1- اضطراب الهرمونات بالمثانة

2-بطء تطور عضلات المثانة.

3-إنتاج الجسم سوائل بشكل أكثر من الطبيعي.

4-عدوى الجهاز البولي.

5-مرض السكري.

6-التهاب مجرى البول.

7-الديدان الدبوسية.

8-عوامل نفسية مثل التوتر أو التعرض لصدمة معينة.

9-نقص سعة المثانة.

ما تأثير التبول اللاإرادي على الطفل؟

-مشاكل نفسية واجتماعية.

-الشعور بالحرج.

-الاكتئاب.

-يشعر بأنه منبوذ.

-ضعف الصورة الذاتية.

-ضعف مهارات الاتصال.

طرق علاج التبول اللاإرادي عند الأطفال

- تقليل المشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين والسكرية أثناء الليل.

- عدم تناول الطفل مشروبات غازية

- تشجيع الطفل على التبول بانتظام أثناء النهار

وقبل النوم من 4 إلى 7 مرات.

- تعزيز ثقة الطفل بنفسه وتجنب السخرية منه

- عدم تناول الطفل للتوابل الحارة

- ضرورة متابعة الطفل ومكافأته عندما يتحكم في البول.

- عدم ضرب الطفل وتجنب تخويفه.

- عدم تناول الطفل شرب الماء قبل النوم.