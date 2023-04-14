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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علامات تحذر من الإصابة بمرض السكر.. التبول ليلا

مرض السكري
مرض السكري

 قد يكون من الشائع جداً الشعور بالتعب أو الذهاب إلى المرحاض كثيراً، ومعظم الأشخاص الذين يعانون من مثل هذه الأعراض لا يتشاورون مع طبيبهم بالعادة.

ولكن بالإضافة إلى كونها أموراً تحدث غالباً مع تقدمك في العمر، فإن التعب والحاجة إلى التبول أكثر هما من أكثر العلامات شيوعاً لمرض السكري، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
 

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وتقول «منظمة السكري» في المملكة المتحدة إن المرض يحدث عندما لا ينتج الجسم أي إنسولين (كما في النوع 1)، أو لا ينتج ما يكفي منه (النوع 2). الإنسولين، وهو هرمون ينتج في البنكرياس، يساعد الغلوكوز في دخول الخلايا لإمدادنا بالطاقة، ودون كمية كافية منه، أو إذا لم يعمل بشكل صحيح، يمكن أن ترتفع مستويات الغلوكوز في الدم بشكل كبير.

يمكن أن يسبب هذا مشكلات مزمنة على مدى فترة طويلة من الزمن، مثل الأضرار الجسيمة للأوعية الدموية، التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الأعصاب وفقدان الإحساس في أجزاء من الجسم، ومزيد من المضاعفات بما في ذلك مشكلات القلب والعين والكلى.
 

وتقول «منظمة السكري» في المملكة المتحدة: «إن مرض السكري من النوع 2 قد يكون من السهل عدم ملاحظته؛ لأنه يمكن أن يتطور ببطء»... إذن ما أبرز الأعراض التي يجب التنبه لها؟

 

التبول أكثر

يمكن أن يكون التبول كثيراً، خصوصاً في الليل، علامة على الإصابة بمرض السكري، ويقول الخبراء: «يتراكم السكر في الدم بدلاً من دخوله إلى الخلايا، وتعمل الكلى وقتاً إضافياً للتخلص من السكر الزائد في الدم، لذلك تشعر بالحاجة للتبول في كثير من الأحيان».

وتابعوا: «لا يحدث ذلك أكثر في الليل، لكن الناس يلاحظونه أكثر في الليل؛ لأنهم قد لا يستيقظون عادة للذهاب للحمام».

الشعور بالعطش

عندما يكون هناك كثير من السكر في الدم، فإن الخلايا تعطي الدم مزيداً من الماء لمحاولة تخفيف السكر فيه، بحيث تترك الخلايا مجففة؛ لأن الخلايا تعاني من الجفاف، فإنها ترسل إشارة كيميائية تخبر جسمك بأنك تشعر بالعطش، لذلك يشرب الناس المياه بكمية كبيرة.

 التعب

غالباً ما يكون الشعور بالتعب أكثر من المعتاد علامة على الإصابة بمرض السكري، ويوضح الخبراء: «عندما تكون مصاباً بداء السكري من النوع 2، لا يستطيع جسمك الحصول على ما يكفي من الغلوكوز في خلاياك للحصول على الطاقة، لذلك يعتبر الشعور بالتعب الشديد من الأعراض الشائعة... إنه إرهاق ساحق - أفاد الناس بأشياء مثل النوم في فترة ما بعد الظهر عندما لا يفعلون ذلك بشكل طبيعي، على سبيل المثال».

 فقدان الوزن

يحصل فقدان الوزن دون المحاولة، حيث عادةً ما نخزن السكر الزائد على شكل دهون، ويعمل الجسم بجهد أكبر لأنه لا يحتوي على السكر في الخلايا، ولا يزال بحاجة إلى الطاقة، لذلك يصل إلى الطاقة عن طريق التكسير أسفل الخلايا الدهنية، مما يعني أن الناس يفقدون الوزن.

حكة في الأعضاء التناسلية

يمكن أن تحدث حكة الأعضاء التناسلية عندما يكون الشخص مصاباً بداء السكري من النوع 2؛ لأن السكر يمر عبر البول، كما يوضح الخبراء. وهذا يخلق بيئة لطيفة حقاً لنمو البكتيريا، لذلك نحن أكثر عرضة للعدوى، خصوصاً التهابات البول.

عدم التئام الجروح

يعتبر سبب استغراق الجروح وقتاً أطول للشفاء مشابهاً لسبب الحكة التناسلية. ويشرح الخبراء «عندما يكون لديك جرح، فأنت بحاجة إلى طاقة إضافية للتعامل مع المشكلة، ولكن نظراً لأن الجسم يفتقر إلى الطاقة، فإن العناصر الغذائية لا تصل إلى المناطق الصحيحة كما ينبغي، والبيئة مهيأة للبكتيريا لأنها تتغذى بشكل جيد وتتكاثر».
 

السكري الأعراض

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