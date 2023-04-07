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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فاكهة قدّامك في كل مكان تمنع مرض السكري

السكري
السكري

يعد مرض السكري من أشهر المشكلات الصحية المزمنة ولكن يمكن الوقاية منه خلال اختيار نوعية الطعام بحرص واتباع بعض العادات الصحية.

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وهناك أطعمة عديدة تساعد فى الحماية من الإصابة بمرض السكري وفى نفس الوقت فعالة فى السيطرة على ارتفاع نسبة السكر فى الدم التى تحدث لدى أغلب المصابين بهذا المرض.

ووفقا لما جاء فى موقع stylecraze فإن تناول التفاح الأخضر بشكل منتظم يساعد فى الوقاية من مرض السكري والحماية من مضاعفاته عند المصابين.

بل يحتوي التفاح الأخضر على مادة البوليفينول وهي مركبات نباتية تساعد في الحماية من مرض السكري من النوع 2، كما أنها غنية بالألياف ، مما يبطئ عملية الهضم وامتصاص سكر الفركتوز. 

السكري مرض السكري تمنع السكري تمنع مرض السكري تحمى من السكر

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