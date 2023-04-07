5 أطعمة تقضى على الجفاف خلال رمضان

يعد الجفاف من المشكلات الصحية الشائعة خلال الصيام خاصة عندما يحل شهر رمضان فى فصل الصيف وأوقات الحر الشديد.

وفى الحقيقة الجفاف لايحدث بسبب الصيام فقط بل نتيجة عدم الانتباه لنوعية الطعام والشراب على السحور والإفطار.

ووفقا لموقع “docsmedicalgroup ” نعرض لكم أهم المشروبات التى تقضى على الجفاف فى رمضان ويجب أن تتواجد على السفرة سواء فى الإفطار أو السحور.



الماء:

الماء هو أفضل السوائل للشرب للبقاء رطباً حيث أنه لا يحتوي على أي سكريات مضافة أو مكونات صناعية ولكن تناول بشكل متقطع وليس دفعة واحدة.



المشروبات الرياضية الغنية بالإلكتروليت:

مثل جاتوريد وباوريد فهى مصممة للمساعدة في تعويض السوائل والإلكتروليتات المفقودة أثناء النشاط البدني وتحمى من الجفاف.



ماء جوز الهند:

وهى المستخدمة فى السوبيا وهى مشروب طبيعي يمكن أن يساعد في تعويض السوائل والمعادن المفقودة.



الحليب:

يحتوي الحليب على سوائل وإلكتروليتات وكالسيوم وعناصر غذائية أساسية أخرى.



عصائر الفاكهة:

يمكن أن تساعد عصائر الفاكهة ، مثل عصير البرتقال وعصير التوت البري ، في توفير السوائل والإلكتروليتات ، على الرغم من أنه من الضروري اختيار عصائر الفاكهة بنسبة 100٪ ، حيث تحتوي العديد من مشروبات عصير الفاكهة على سكريات مضافة وعند زيادتها تتعرض لـ الحفاف .



الشاي والقهوة:

يمكن أن يساعد الشاي والقهوة أيضًا في توفير السوائل، ومع ذلك من الضروري أن نتذكر أن الكافيين يمكن أن يكون له تأثير مدر للبول ويزيد من فقدان السوائل لذا لابد من تناوله بكميات معتدلة حتى لاتصاب بـ الجفاف.