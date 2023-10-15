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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب بكسر في الجمجمة بمستشفى الغردقة العام

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نجح  الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام، في إجراء جراحة ناجحة لمصاب يعاني من كسر متفتت في الجمجمة في مقدمة الرأس وأعلى العين اليسرى، مع وجود جزء من الدماغ مكشوف وتهتك بعضلات الرأس وجرح تهتكي حوالي 10 سم نتيجة لسقوط جسم صلب.

وقد تم حجز المصاب وإجراء العروض والأشعة والفحوصات اللازمة، وإجراء عملية جراحية دقيقة، وتثبيت الكسور وتغطية الأجزاء المكشوفة من الدماغ بواسطة شبكه من التيتانيوم، والمريض يتماثل للشفاء.

وتم إجراء العملية بواسطة الفريق الطبى للجراحة برئاسة الدكتور عصام بهجات، أستاذ جراحة بجامعة جنوب الوادي، والدكتورة منى توفيق، رئيس قسم الأسنان، ودكتور التخدير عدلى صبور.

جاء ذلك بناء على المتابعة الجيدة لتعليمات الدكتور اسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحه بالبحر الأحمر، 
تحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عمرو عادل عبد العال، مدير إدارة المستشفيات.

جامعة جنوب الوادي عملية جراحية دقيقة مستشفى الغردقة العام مستشفى الغردقه وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر وكيل وزارة الصحة مدير عام الطب العلاجي

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