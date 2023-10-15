عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين توجه ضربة قوية لأمريكا وإسرائيل بانضمامها للمعسكر العربي الفلسطيني

الصين والاحتلال الإسرائيلي
الصين والاحتلال الإسرائيلي

عبرت بكين عن موقف رافض لأعمال العدوان الإسرائيلي على غزة حيث قال وزير الخارجية الصيني أن ما تقوم به إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، فيما يقول أن الصين تقترب من موقف مناهض للاحتلال وتحاول كسب التأييد بين الدول العربية وكسب دعمها للأجندة العالمية للصين، وفق ما ذكر موقع أكسيوس الأمريكي.

وقال المحلل السياسي جوناثان فولتون: "تحاول الصين تعزيز معايير بديلة في السياسة العالمية، وترى الصين أن الدول العربية دائرة مهمة لها".


ذكر فولتون: "من خلال دعم موقف الدول العربية،  ستحصل الصين على المزيد من الدعم للإصلاحات التي ترغب في دفعها في النظام الدولي".


وقد أدانت وزارة الخارجية الصينية العنف ضد المدنيين في الحرب.


وخيبت تصريحات الصين الفورية بعد الهجوم، والتي تضمنت الدعوة إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، آمال المسؤولين الإسرائيليين.
ألقت وسائل الإعلام الصينية باللوم على الولايات المتحدة ونهجها في الشرق الأوسط باعتباره السبب وراء أعمال العنف التي تجتاح إسرائيل وحرب الاحتلال بعد الهجوم الذي شنته حماس.

وتحاول الصين بذلك تقليل النفوذ الأمريكي في المنطقة، والظهور لشكل متوزان من الأزمة.

قال المبعوث الصيني الخاص لشؤون الشرق الأوسط تشاي جون، إن الصين تريد التنسيق مع مصر للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

تقدم الحكومة الصينية نفسها على أنها صانع سلام أفضل من الولايات المتحدة في أعقاب دورها الناجح في التوسط بين المملكة العربية السعودية وإيران في وقت سابق من هذا العام.


ووصفت وسائل الإعلام الرسمية دور بكين الأخير في التوسط في تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران بأنه "دور نموذجي قد يساهم في حل الصراعات الفلسطينية الإسرائيلية".

احتلال اتفاق سلام إقامة دولة فلسطينية مستقلة إقامة دولة فلسطينية أكسيوس الحكومة الصينية الخارجية الصينية الدول العربية العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على غزة العنف ضد المدنيين الولايات المتحدة النظام الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

مصر تقود جهود حل القضية الفلسطينية وتدعو لاستضافة قمة دولية

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

أخطر 3 تصريحات لوزير المالية باجتماعات صندوق النقد|ومفاجأة سارة بشأن اقتصاد مصر

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

موضوعات متعلقة

التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ينذر بحرب جديدة مع حزب الله

مفاجأة.. وكالة أوروبية: نتنياهو كان يعلم بهجوم حماس قبل حدوثه

مفاجأة.. ظرف طارئ يؤجل هجوم الاحتلال البري على غزة.. تفاصيل

صحف السعودية.. ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي.. وشكري: لم نتلقَ حتى الآن التصريحات اللازمة لإدخال المساعدات لغزة..هل تسلّم إسرائيل القطاع لـ«قوات دولية» ؟

شاهد.. أهالي غزة يلجأون إلى الطبخ على الحطب في ظل عدم وجود مياه ولا كهرباء ولا وقود

حاملة طائرات ثانية إلى إسرائيل.. هل تدخل أمريكا حربا إلى جانب الاحتلال؟

السفارة الأمريكية تعطي مواطنيها طريقا جديدا للفرار من قصف الاحتلال عبر هذه الدولة

محللون حال تغيير قواعد اللعبة بحرب فلسطين: حزب الله أقوى جيش غير حكومي بالعالم

ترشيحاتنا

عبر لبنان .. حماس تقصف شمال إسرائيل

السيسي لبلينكن: نأمل في احتواء الموقف وعدم الزج بأطراف أخرى إلى الصراع

وقوع خسائر.. حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

مصر تستقبل طائرة قادمة من دبي محملة بــ 11 طن مساعدات متجهة إلى غزة

الرئاسة: مصر تكثف الجهود لمساندة منظمات الإغاثة في توصيل المساعدات إلى غزة

صحف غربية: مصر تكثف اتصالاتها مع منظمات الإغاثة لتوصيل المساعدات لغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ