مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد ، تغطية عن المساعدات الفلسطنية حيث شارك عدد كبير من متطوعي مؤسسة “أبو العينين” في تجهيز هذه القافلة لشحنها في أسرع وقت وهى الان فى طريقها إلى غزة.

وشاركت مؤسسة أبو العينين، فى هذه القافلة ب30 طن مواد غذائية و2000 لحاف ، بالإضافة إلى عدد ضخم من المتطوعين.

https://www.youtube.com/watch?v=JBCiLzrekVc



كما شاركت في حملة التبرع بالدم لصالح أشقائنا الجرحى في غزة بتعليمات من النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الادارة، ووكيل البرلمان الذى وجه بوضع كل الإمكانيات لمساندة ودعم اهالينا في غزة وفلسطين.



من جانبها ، قالت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الادارة، أن مؤسسة أبو العينين كعضو مؤسس فى التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، شكلت فريق عمل من قياداتها للمشاركة فى القافلة الضخمة التي أطلقها التحالف الوطنى لدعم أهالى غزة من خلال تقديم أقصى ما يمكن من مساعدات فى أقصر وقت ممكن.