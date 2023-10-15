غزة.. السيسي لـ«بلينكن»: توجد حالة غضب وكراهية تراكمت لأكثر من 40 عاما| فيديو

قال الرئيس السيسي، إن الأزمة الحالية بشأن غزة هي أزمة كبيرة جدا، معقبا: "رد فعل إسرائيل يتجاوز حق الدفاع عن النفس، ويصل إلى حد العقاب الجماعي".

وأضاف الرئيس السيسي، لوزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، خلال جلسة للتشاور في الأوضاع الحالية،: "ما حدث منذ 9 أيام كان كثيرا وصعبا، ونحن ندين ذلك، لكن لا بد أن هناك حالة من تراكم الغضب والكراهية ترتبت على مدار أكثر من 40 عاما".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه: "لا يوجد أفق لإيجاد حل للقضية الفلسطينية تعطي أملا للفلسطينيين"، مضيفا: "مصر تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة، وعدم دخول أطراف أخرى للصراع".