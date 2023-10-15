العرابي: مصر قدمت خارطة طريق متكاملة لمعالجة القضية الفلسطينية.. فيديو

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قدمت خارطة طريق متكاملة من الممكن أن تعالج المشكلة من جذورها بداية من وقف إطلاق النار ورد الحق للشعب الفلسطيني.

وأضاف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المجتمع الإسرائيلي أدرك أن العمليات العسكرية لم تحقق شيئا في ظل الخسائر التي يتكبدوها، وتكلفة السلام الشامل تكون أقل من كل هذا".

وتابع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق: "لا استعبد أن يكون هناك لقاء موسع بين قادة عدة دول قريبًا كقمة إقليمية دولية تتناول مستقبل القضية الفلسطينية".

