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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العرابي: مصر قدمت خارطة طريق متكاملة لمعالجة القضية الفلسطينية.. فيديو

العرابي
العرابي

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن مصر قدمت خارطة طريق متكاملة من الممكن أن تعالج المشكلة من جذورها بداية من وقف إطلاق النار ورد الحق للشعب الفلسطيني.

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العرابي: وزير الخارجية الأمريكي يعود لبلاده بصورة واضحة عن الموقف المصري

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محمد العرابي: مصر تقوم بجهود دبلوماسية ممتازة لوقف إطلاق النار في غزة|فيديو

وأضاف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "المجتمع الإسرائيلي أدرك أن العمليات العسكرية لم تحقق شيئا في ظل الخسائر التي يتكبدوها، وتكلفة السلام الشامل تكون أقل من كل هذا".

 

وتابع السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق: "لا استعبد أن يكون هناك لقاء موسع بين قادة عدة دول قريبًا كقمة إقليمية دولية تتناول مستقبل القضية الفلسطينية".
 

العرابي القضية الفلسطينية السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي الخارجية الأمريكي الإعلامية عزة مصطفى إطلاق النار في غزة

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