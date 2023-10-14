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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد العرابي: مصر تقوم بجهود دبلوماسية ممتازة لوقف إطلاق النار في غزة|فيديو

قال السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق ، إن ما يحدث في غزة الآن هو مثال لإيقاظ الضمير السياسي للعالم كله بغض النظر عن الانحياز لطرف دون الآخر .

وأضاف السفير محمد العرابي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن العالم يدرك ان إسرائيل لم تصبح بقوتها المعتادة ، وان فلسطين بحاجة للمساعدة والانقاذ عن طريق وجود افق سياسي يسمح للشعب الفلسطيني بتحقيق آماله .

واشار " العرابي " ، إلى أن التحرك السياسي المتاح الآن هو فتح قنوات اتصال لايصال المساعدات للشعب الفلسطيني ، ومن الواضح ان اسرائيل لا يوجد لديها نية للتوقف عن اطلاق النار ، ومصر تقوم بجهود دبلوماسية ممتازة مع دول مختلفة في الغرب لإيقافه.

وأكد " العرابي " ، أنه لا يوجد شعب يتم إبادته، مهما حدث من خسائر ، ولا يوجد شعب يمكن ان يخرج خاج  ارضه بالشكل الذي تتصوره إسرائيل.

السفير محمد العرابي برنامج آخر النهار فضائية النهار وزير خارجية مصر توك شو

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