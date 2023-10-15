محافظ القليوبية يتابع الإلتزام بتطبيق مبادرة تخفيض السلع الأساسية بشبين القناطر

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تطبيق مبادرة تخفيض السلع الغذائية والأساسية بنسب تتراوح من ١٥ إلى ٢٥% ، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

تفقدَّ "المحافظ" عدداً من السلاسل التُجارية وتابع إلتزام التجار بعرض السلع بكميات وفيرة وبالأسعار المُتفق عليها بالمبادرة، حيث وصلت أسعار لتر لبن جهينه إلى ٣٤جنيه بدلاً من ٤٠ جنيه، فيما وصلت أسعار الأجبان دومتي الـ ٥٠٠جرام إلى ٣١جنيه بدلاً من ٣٧جنيه واسعار جبنة عبور لاند عبوة الـ ٥٠٠جرام إلي ٣٠ج بدلاً من ٣٥جنيه، فيما بدأت أسعار السكر بداية من ٢٤ج:٢٧ج بدلاً من ٣٥جنيه، وسجل كيلو أرز الضحى عبوة الـ ١كيلو إلى ٢٨جنيه بدلاً من ٣٦جنيه، فيما بدأت أسعار أنواع الأرز الأخرى إلى ٢٣جنيه، وبدأت أسعار الدقيق الضحى بعبوة الـ ١كيلو إلى ٢٢,٥جنيه بدلاً من ٣٠جنيه، وبدأت أسعار الزيت الخليط ٤٠جنيه و كيلو الفول المدمس ٢٠حنيه و العدس الأصفر والأسود ٣٨ جنيه.

أكدَّ "محافظ القليوبيه"خلال جولته بأن جميع أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على التصدي بقوة لمواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائيه الإستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة، مُعلناً تأكيده بأن المحافظة حريصة علي تحقيق التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي وتُلبي إحتياجات المواطنين.

شددَّ "الهجان" على رؤساء المُدن والمراكز والأحياء، بإستمرار التنسيق مع مباحث ومديرية التموين وجهاز حماية المُستهلك وجميع الأجهزة المعنية، بمتابعة الأسواق والمحال التُجارية بشكل يومي والتأكُد من توافر كافة السلع الغذائية وبالأسعار المُحددة من قبل الحكومة حفاظاً على حقوق المواطنين.