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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

20 صورة ترصد تجميل حدائق كوم الناضورة بالاسكندرية

كوم الناضورة الآثرية
كوم الناضورة الآثرية

قال محمد متولي مدير عام اثار الاسكندريه انه حرصاً على إظهار المناطق الأثرية بمنطقة آثار الاسكندرية بالمظهر الحضاري اللائق قامت منطقة آثار غرب الإسكندرية بأعمال تنسيق حدائق منطقة كوم الناضورة الأثرية.

 أوضح محمد متولي، إنه تم تقليم النخيل تحت اشراف  كريم عودة مدير منطقة غرب الإسكندرية والمهندسة الزراعية امل يوسف بالإضافة إلي التنسيق مع حي الجمرك لرفع المخلفات الزراعية بالمنطقة.

يذكر أن "تل الناضورة" أحد أهم تلين كانا يميزان مدينة الإسكندرية فى نهاية العصر العثمانى، وهو عبارة عن تل ترابى تراكمي تكون عبر عدة عصور إبتداء من العصر الأيوبى، ويعرف بكوم نسبة إلى عبد الرحمن بن وعلة السبئى المصرى، والذى دفن فيه وقت استخدام التل كمقابر خلال العصر الفاطمى، كما دفن به عدد من الشخصيات الإسلامية مثل الحافظ السلفى، وأبو بكر الطرطوشى، وعبد الرحمن بن هرمز التابعى، وخلال العصر الأيوبى بدأ تراكم التل بعد انتهاء استخدام المنطقة كمقابر.

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أثار الإسكندرية منطقة كوم الناضورة منطقة كوم الناضورة الاثرية كوم الناضورة الاثرية آثار الاسكندرية

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