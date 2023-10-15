تضامن مع إسرائيل أم دعم حماس.. صحفيو “بي بي سي” يثيرون الجدل

في ظل الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، انهالت اتهامات كبيرة على شبكة “بي بي سي” التي افتقدت حيادتها وتنازلت عن مبادئها من أجل دعم إسرائيل، بل وقررت فتح تحقيق رسميا مع مراسليها في الوطن العربي بسبب تأييدهم لفلسطين أمام الاحتلال الإسرائيلي.

ازدواجية المعايير

ادعت “بي بي سي” إنها تحقق على وجه السرعة في هذه الاتهامات، وأكدت أنها ملزمة بالحفاظ على "الحيادية المستحقة" في جميع منتجاتها. لكن هذا يتنافي مع الوقع.

حيث يشير البعض إلى أن بي بي سي تستخدم مصطلحات وكلمات تعكس موقفا مؤيدا لإسرائيل أو معاديا للفلسطينيين. حيث تستخدم كلمة "إرهاب" لوصف عمليات الفدائيين الفلسطينيين، بينما تستخدم كلمة "دفاع" لوصف عمليات الجيش الإسرائيلي.

كما يشير البعض إلى أن بي بي سي تقدم معلومات مغلوطة أو مشوهة عن عدد الضحايا أو المصابين من كلا الجانبين في الصراع. حيث تبرز عدد القتلى من جانب إسرائيل، وتخفض عدد القتلى من جانب فلسطين. كما يقول البعض إن بي بي سي تبرر قصف إسرائيل للمدن والأحياء الفلسطينية بحجة الدفاع عن النفس.

مسؤولية خاصة

وذكرت صحيفة تليجراف، أنه يتعين على هيئة الإذاعة البريطانية تحقيق "الحياد المناسب" في جميع إنتاجاتها. ووفقًا للمبادئ التوجيهية الخاصة بها ، فإن صحفيي الأخبار لديهم أيضًا "مسؤولية خاصة" في الالتزام بهذا المبدأ في تصرفاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وردًا على الاتهامات ، قالت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بمجلس العموم ، دام كارولين ديننج ، أمس السبت: "اللغة مهمة ومن الضروري أن تتم تغطية الأحداث المحزنة في إسرائيل وغزة بأقصى درجات الحساسية والحياد من قبل جميع الصحفيين ، خاصة مذيعي خدماتنا العامة".



وتأتي هذه التصريحات في ظل المطالبات المتزايدة بأن تطلق هيئة الإذاعة البريطانية على حماس مسمى إرهابية ، بدلاً من "جماعة مسلحة".



وكشف تحقيق أجرته إدارة اللغة العربية في لجنة دقة التقارير حول الشرق الأوسط والتحليل عن نشاطات لستة صحفيين من هيئة الإذاعة البريطانية وأحد المستقلين المرتبط بهم على وسائل التواصل الاجتماعي يزعم أنه يظهر تحيزًا ضد إسرائيل.

دعم فلسطين

عبر آية حسام عن إعجابها، التي تصف نفسها بأنها صحفية بث في هيئة الإذاعة البريطانية العربية ، بتغريدة تقول: "كل فرد من الكيان الصهيوني خدم في الجيش في مرحلة ما من حياته ، سواء كانوا رجالًا أو نساءً ، وكان لديهم ضحايا من انتهاكات صريحة ... هذا المصطلح "المدنيون" ينطبق على الحيوانات الأليفة التي تعيش هناك وهم ليسوا كذلك". وقامت لاحقًا بإعادة تغريد رسالة تضمنت عبارة "الصهيوني يجب أن يعرف أنه سيعيش كلص ومغتصب".



كما أعجبت سالي نبيل ، مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية العربية ، بتغريدة تصف "المقاومة الفلسطينية تتخذ مبادرة وتفاجئ المحتل الإسرائيلي بعملية نوعية". كما أعجبت بتعليق على فيديو يظهر لقطات للجثث والمستوطنين والأسري الإسرائيليين. وقال التعليق: “أشعر بالفخر صورته بنفسى". وأعجبت أيضًا بتغريدة تصف إسرائيل بأنها "دولة احتلال".



وقالت أيضا، "لا يمكنك دعم المناضلين من أجل الحرية في أوكرانيا وهم يقاومون الهجوم الروسي، ولكن ليس في فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلا إذا لم يكن لديك ضمير".



فيما، غردت سناء خوري، مراسلة بي بي سي عربي للشؤون الدينية في بيروت، قائلة: “هيبة إسرائيل تبكي في الزاوية”.

تحقيق رسمي

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية فتح تحقيق مع مراسلي الشبكة في الوطن العربي، بسبب دعمهم لطوفان الأقصي الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال.



حيث قال المتحدث باسم بي بي سي: “نحن نحقق بشكل عاجل في هذا الأمر.. نحن نتعامل مع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات إرشاداتنا التحريرية ووسائل التواصل الاجتماعي بمنتهى الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات فسنتحرك، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تأديبية”.



وفي هذا الصدد، أحالت هيئة الإذاعة البريطانية 6 صحفيين مصريين ولبنانيين للتحقيق لتضامنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مع فلسطين، وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي.



وتأتي انتقادات السلوك الفردي للصحفيين وسط مخاوف بشأن ما تبثه قناة “بي بي سي” العربية، التي تديرها الخدمة العالمية.