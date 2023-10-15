أبوالعينين يطالب بإنشاء مدن صناعية متخصصة ورسم الخريطة الاستثمارية لمصر بعمق التخصص الإنتاجي

طالب النائب محمد أبوالعينين رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ،بضرورة الاتجاه إلى إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى قطاع معين، ضاربًا مثالا بإنشاء مدينة صناعية للسيارات، ويكون حولها كل الصناعات المغذية لهذا القطاع.

وأضاف خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، أنه من الخطأ انشاء مدن صناعية غير متخصصة، لافتا إلى أن هذا يؤدى الى تخفيض تكاليف الاستثمار.

ولفت إلى أن اليابان مدينة صناعية مقسمة لعمارات ومقسمة لورش صناعية ويتم التصدير من خلالها وتكون المنتجات ذات قيمة مضافة، وهذا الفكر لم يفكر فيه أحد حتى الآن في السوق المصري.

وأشار الى ضرورة رسم خريطة مصر الاستثمارية الجديدة على مستوى المحافظات لرسم الخريطة الصناعية بعمق التخصص الإنتاجي.

ونوه إلى أنه في المحيط الحيوي الإقليمي هناك دول ترى نفسها بأنها من الدول الكبرى وتعمل على جذب المستثمرين الأجانب أصحاب الشركات العالمية، ومن يخلق منافسة استثمارية إقليمية، الأمر الذى يتطلب ضرورة الوضع فى الاعتبار التنافسية العالمية لجذب الاستثمارات.

واستعرض عملية التصدير فى العقار والذى أصبحت هناك دولا جاذبة لهذا النوع من التصدير لغياب البيروقراطية لدى تلك الدول، مطالبا بضرورة إعادة هذه البنية، حيث تحقق نهضة في مجال المقاولات والصناعات المرتبطة بها، وتحقيق عائد اقتصادي للسوق المصري.