مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة: نسعى لوقف إطلاق النار ومخطط التهجير بغزة

كشف السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، تفاصيل التحركات الدولية بمجلس الأمن لوقف العدوان على قطاع غزة.

وقال السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "المجموعة العربية توصلت إلى خطة عمل مكونة من 3 محاور رئيسية لعرضها على مجلس الأمن".

وأضاف: "خطة العمل تتكون من وقف إطلاق النار، ووقف محاولة التهجير القسري لسكان شمال غزة إلى جنوبها"، لافتا: "روسيا تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن يستهدف وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما طرحت البرازيل رئيس مجلس الأمن لشهر أكتوبر مشروع قرار جديد يراعي اعتبارات الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل".

وأشار السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة،: " مشروع القرار البرازيلي يطالب بالإفراج عن الرهائن ويحث إسرائيل على وقف مخطط التهجير".



واسترسل السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة،: "روسيا تركز على دخول المساعدات الإنسانية لغزة والبرازيل تتبني قرارات ضد القانون الدولي".



وأكد السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة،: "ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية لغزة".



وشدد السفير ماجد عبد الفتاح، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية.