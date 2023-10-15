سفير الاحتلال بواشنطن: نعمل مع الأمم المتحدة لإنشاء منطقة إنسانية في غزة

قال مايكل هيرزوغ، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، لشبكة CNN يوم الأحد، إن إسرائيل تعمل مع الأمم المتحدة لإنشاء منطقة إنسانية في غزة.

'نحن بصدد إنشاء منطقة إنسانية، منطقة إنسانية كبيرة في الجزء الجنوبي من غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة. نحن نعمل بشكل وثيق للغاية مع وكالات الأمم المتحدة حتى يتمكنوا من الذهاب إلى هناك - ستكون منطقة إنسانية وعليهم أن يفعلوا ذلك'. وقال هرتزوغ: 'سيحصلون على جميع الإمدادات الأساسية مثل الماء والأدوية والغذاء وأشياء من هذا القبيل'.

وقال هرتسوغ إن المنطقة ستكون قادرة على استضافة مئات الآلاف من الأشخاص.

وقال هرتزوغ: 'نحن نعمل بموجب القانون الدولي ونقوم بتسهيل أي احتياجات أساسية يحتاجها السكان الفلسطينيون. ولهذا السبب نقوم بإنشاء هذه المنطقة الآمنة'.

وقد تواصلت CNN مع الأمم المتحدة للتعليق.

وأضاف هرتزوغ أن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بعد الصراع.

وقال هرتزوغ: 'ليس لدينا رغبة في احتلال غزة أو إعادة احتلالها. وليست لدينا رغبة في السيطرة على حياة أكثر من مليوني فلسطيني'.