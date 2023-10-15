تموين كفر الشيخ: لجان لمتابعة التزام السلاسل التجارية بمبادرة خفض الأسعار

أعلن عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، انضمام العديد من السلاسل التجارية لمبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بمدن المحافظة وذلك بالاشتراك مع الغرفة التجارية بكفر الشيخ.



أضاف، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، خلال بيان، أنه تم تشكيل لجان للرقابة والتفتيش على أسعار وجودة السلع لتحقيق أهداف المبادرة بما يساهم في تحقيق حالة الرضا لدى المواطنين.



جدير بالذكر أن محافظة كفرالشيخ، قامت بافتتاح عدد من منافذ «معا ضد الغلاء» بمدن المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إقامة المنافذ لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.